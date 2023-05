Il Giornale – De Laurentiis ha raccontato un cosa clamorosa su Spalletti

Notizie Calcio Napoli – Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti, il rapporto di lavoro si interromperà a fine stagione.

Ci sono tanti scenari intorno all’addio di Spalletti al termine della stagione. Il tecnico ha detto che lo fa per la figlia, ma anche perché non è convinto di poter ricambiare le aspettative e l’amore che ha la piazza azzurra dopo la vittoria dello scudetto dei partenopei, atteso 33 anni.

Su Il Giornale si parla del rapporto De Laurentiis-Spalletti: “Quale sarebbe stato il coraggio di Adl? Evitare di arrivare a questo punto mettendo da parte il protagonismo spinto. Indimenticabile la scena di lui nel mezzo del campo, al Maradona, mentre la squadra era a Udine a festeggiare. Adl non ha avuto coraggio di dire: ho sbagliato nel gestir il rinnovo del contratto con Spalletti. Non ha avuto il coraggio di ammettere: ho sbagliato anch’io. Gli scudetti li vince, prima di tutto, chi va in campo. Adl è arrivato a raccontare che Spalletti nemmeno conosceva i giocatori comprati. Il tecnico ha chiarito che non conosceva solo Anguissa, ma si è fidato di Giuntoli. Spalletti, a sua volta, forse ha omesso di estrinsecare la fatica a sostenere il rapporto con un presidente così caratterialmente pesante: basta vedere com’è finita con tutti gli altri tecnici. Ma almeno ha avuto il coraggio di dire: mi fermo io. Senza pensare al soldo“.