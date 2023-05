De Laurentiis ha trovato l’americano è Johnny Cardoso. Ecco cosa si vocifera

Aurelio De Laurentiis pensa a nuovi talenti internazionali alla SSC Napoli. Occhio speciale su Johnny Cardoso, centrocampista della nazionale americana di origine brasiliana.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Nella corsa all’internazionalizzazione della SSC Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis ha indicato la volontà di incorporare nuovi talenti provenienti da diverse parti del mondo, Giappone e America, in particolare. Il club ha manifestato un particolare interesse per Johnny Cardoso, talentuoso centrocampista brasiliano-statunitense, per ampliare la rosa e diversificare il club.

La scelta di Cardoso non è casuale. Con le sue origini brasiliane e la cittadinanza americana, Cardoso incarna perfettamente la visione di De Laurentiis di un club globalizzato. È diventato un punto focale nell’Internacional di Porto Alegre e ha attirato l’attenzione di Napoli, Sporting, Galatasaray, Betis e Brighton.

GloboEsporte, il famoso portale brasiliano, ha segnalato un crescente interesse per Cardoso, soprattutto con l’avvicinarsi della riapertura della finestra di trasferimento. Sebbene Galatasaray avesse inizialmente offerto 6 milioni di euro per l’acquisizione di Cardoso, la squadra turca si è ritirata dalla competizione a causa dell’incertezza legata alla sua capacità di adattarsi rapidamente.

Le discussioni sul futuro di Cardoso stanno rapidamente guadagnando slancio, con varie squadre che studiano modelli di business alternativi, inclusi pagamenti dilazionati e accordi con gruppi di investitori. Nel contesto italiano, Cardoso avrebbe la possibilità di unirsi a Juan Jesus, difensore del Napoli e compatriota brasiliano.

Nonostante gli ingaggi potenziali con altre squadre di grande nome, l’interesse del Betis e del Brighton resta alto. Entrambi i club seguono da vicino la situazione di Cardoso, con l’obiettivo di portare il talentuoso centrocampista nel rispettivo campionato.

L’adattamento è un fattore fondamentale nella decisione di Cardoso e del suo team. La possibilità di un posto di spicco in squadra è un criterio decisivo, oltre alla facilità di adattamento al nuovo contesto. L’inizio delle trattative è previsto per giugno.

Stefano Castagna, rappresentante del giocatore, è in contatto con i club interessati. L’Internacional detiene il 100% dei diritti economici su Cardoso, che vanta 117 presenze e otto gol con il club gaucho.

La mossa di De Laurentiis per l’acquisizione di Cardoso segna un importante passo avanti nella globalizzazione del Napoli. Con l’inclusione di talenti come Cardoso, il club potrebbe non solo rafforzare la propria rosa, ma anche migliorare la sua visibilità internazionale.