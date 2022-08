Schira: “Non solo Fabian Ruiz: c’è uno scontento nel Napoli che vuole andare via”

CALCIOMERCATO NAPOLI. L’esperto di mercato Nicolò Schira mette in evidenza un caso all’interno dello spogliatoio. Oltre a Fabian Ruiz c’è un altro calciatore che ha chiesto la cessione: “Se il Napoli chiude Ndombele, Keylor Navas e Raspadori, esce molto rinforzato da questa sessione di calciomercato. Potrebbe arrivare, inoltre, un altro centrocampista perché alla corte di Luciano Spalletti c’è uno scontento: Diego Demme non è felice, vuole andare via, qualora dovesse partire, il Napoli prenderebbe un altro giocatore per la mediana che andrebbe a sostituire l’italo tedesco in uscita dalla società partenopea“.