Il Napoli punta su Emerson Palmieri per la fascia sinistra. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira gli intermediari sono a lavoro per portare l’italo-brasiliano al Napoli:

“Emerson Palmieri potrebbe essere il primo grande colpo di mercato per il Napoli per rinforzare la fascia sinistra della squadra a disposizione di Luciano Spalletti. Continuano in queste ore i contatti con il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli“.

Nicolò Schira, su Twitter ha poi aggiunto: “Emerson Palmieri è ancora la prima scelta del Napoli per il nuovo terzino sinistro. Colloqui in corso con Chelsea per cercare di raggiungere un accordo”.

l problema è rappresentato dallo stipendio che il terzino del Chelsea percepisce annualmente, che è di 4,5 milioni di euro a stagione. Una cifra che non rientra nei parametri di Aurelio De Laurentiis che ha imposto un ridimensionamento dei costi, partendo proprio dagli stipendi dei calciatori, che incidono del 70 per cento circa sulla voce uscite. Ma per essere competitivo, l’organico ha bisogno di un esterno mancino di qualità, che sappia garantire le due fasi e che abbia anche un po’ di esperienza internazionale.

Dopo l’Europeo, Emerson Palmieri incontrerà il tecnico del Chelsea a Londra, Thomas Tuchel, per certificare l’addio. Palmieri ha voglia di giocare e non vuole disputare un’altra annata da comprimario. Ritrovare Spalletti, l’allenatore che lo ha lanciato nel grande calcio, è sicuramente uno stimolo in più.