Il Napoli è stato accostato a Zian Flemming nuova stella dell’Eredivisie. Nelle ultime ore Tuttomercatoweb.com aveva rivelato che gli uomini mercato del Napoli avrebbero già aperto una trattativa vera e propria per acquistare il talentuoso calciatore. Il ragazzo con la maglia del Fortuna Sittard, ha giocato 33 partite con 12 reti nell’ultima Eredivisie, 2 su 2 in Coppa d’Olanda. Un centrocampista offensivo col vizio del gol, doti quelle del classe ’98 che hanno conquistato tutto lo staff mercato del Napoli.

La redazione sportiva di Radio Marte ha contattato l’agente del calciatore per saperne di più sulla trattativa.

“Il Napoli su Flemming? L’agente ha detto privatamente di essere a conoscenza dei rumors che lo accostano al Napoli ma che non è stato contattato. Più interessante quello che abbiamo raccolto da persone interne al club, che hanno giurato come ci siano tante squadre interessante al calciatore ma che il Napoli non risulta essere una di queste. Da quanto raccolto, il prezzo del cartellino sarebbe alla portata: è valutato dai 4 agli 8 milioni di euro”.