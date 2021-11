Sarri: “Rigorino per la Juventus”, Gazzetta smonta il tecnico biancoceleste

La Lazio perde con la Juventus all’Olimpico e Maurizio Sarri ha protestato per il primo rigore concesso ai bianconeri. Il tecnico della Lazio in conferenza stampa ha definito “un rigorino” quello concesso da Di Bello dopo essere andato a vedere il penalty al Var. Di opinione nettamente opposta Gazzetta che sul primo rigore per la Juventus scrive: “Al 20’ Morata riceve in area un cross basso di Pellegrini dalla destra, stoppa e poi viene abbattuto da Cataldi, che in scivolata con la punta del piede destro non tocca il pallone e poi finisce per travolgere il bianconero con entrambe le gambe“.

Per Gazzetta il rigore della Juventus con la Lazio e netto e nella sua moviola scrive: “Rigore solare che Di Bello assegna solo dopo essere stato chiamato al video dal Var Banti: chiaro ed evidente errore. Al minuto numero ottantuno è netto anche il secondo rigore a favore della Juventus per un netto fallo da dietro di Reina su Chiesa: giusto il giallo e non l’espulsione per il portiere biancoceleste che, seppur con veemenza, tenta di intervenire sul pallone“. Dunque per Gazzetta dello Sport le proteste di Sarri su Lazio-Juventus non sono giustificate, dato che i due calci di rigore segnati da Bonucci erano netti.