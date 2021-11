Inter-Napoli: Lozano al posto di Politano, Spalletti ha ancora un dubbio

Luciano Spalletti pensa a Hirving Lozano titolare per Inter-Napoli, il giocatore messicano è reduce da una lunga trasferta con il Messico. La valutazione sarà fatta nelle prossime ore, anche se Lozano è in vantaggio per giocare dal primo minuto contro l’Inter. Politano è positivo al Covid e senza Ounas infortunato, il tecnico azzurro deve capire se cambiare modulo, puntare su Elmas oppure scegliere la soluzione più naturale: ovvero Lozano da attaccante esterno a destra. Il dubbio non ci sarebbe nemmeno se il messicano non fosse reduce da un lungo viaggio che lo ha riportato a Castel Volturno solo due giorni fa. Inoltre c’è la questione delle recenti dichiarazioni di Lozano, che hanno creato malumore tra i tifosi e non solo. Spalletti in conferenza stampa ha chiuso il caso, ma comunque ha voluto parlare con il giocatore.

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport su Lozano al posto di Politano, durante la sfida Inter-Napoli: