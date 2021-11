Inter-Napoli: nuovo sponsor sulla maglia del Napoli

Per la sfida di Serie A tra Inter e Napoli ci sarà una novità sulle maglie azzurre: farà l’esordio un nuovo sponsor Betclic. La notizia viene data dalla pagina ‘A tutela della maglia’ che fino ad ora ha spesso anticipato le mosse del Napoli, in termini di design della nuova maglia del Napoli. La squadra allenata da Spalletti in occasione della sfida con l’Inter, sfoggerà anche il secondo colore della Maradona Game, maglia dedicata a Diego Armando Maradona. Secondo le indiscrezione emerse durante la sfida con l’Inter il Napoli presenterà sulla maglia anche un nuovo sponsor: questa volta Betclic.

Il nuovo sponsor della SSCN comparirà sulla parte posteriore della maglia del Napoli, ovvero dove nelle stagioni precedenti c’era Kimbo. Dunque una nuova operazione di marketing per il Napoli che in questa stagione si sta muovendo benissimo. Non va dimenticato che Aurelio De Laurentiis è riuscito a coinvolgere Armani ed il marchio Ea7 nel progetto delle maglie autoprodotte. Inoltre sempre sulla maglia azzurra è apparso per la prima volta lo sponsor Amazon. Quindi il Betclic sulla maglia del Napoli è solo un altro traguardo raggiunto dalla società partenopea, che ha chiuso anche l’accordo con un altro colosso mondiale come Konami, che ha dato il nome al centro sportivo di Castel Volturno.