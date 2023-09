Salvione: “Lindstrom, qualità e dinamismo! Il Real Madrid un banco di prova importante”

Il giornalista Pasquale Salvione si è soffermato sul momento del Napoli e su alcune delle pedine importanti come Ostigard e Lindstrom.

Pasquale Salvione, giornalista dell’edizione online del Corriere dello Sport, ha condiviso le sue osservazioni sul momento attuale del Napoli e sulle recenti scelte tattiche del mister Rudi Garcia. In particolare, Salvione ha elogiato la solidità difensiva del Napoli contro Bologna e Udinese, sottolineando l’attenzione e la concentrazione del difensore Natan. Tuttavia, Salvione ha anche esaminato il potenziale di nuovi giocatori come Ostigard.

“Contro Bologna e Udinese, la difesa del Napoli è stata sollecitata poco. Gli azzurri hanno giocato bene e, soprattutto, pressato tanto, non lasciando spazio all’offensiva delle avversarie. Tuttavia, ho visto un Natan sempre attento e concentrato. Dico sempre che, prima di dare un giudizio su un calciatore, bisognerebbe aspettare dieci gare consecutive. Prima che il suddetto commento divenga definitivo, pertanto, bisognerà aspettare. Per quanto riguarda Ostigard, è un calciatore tra i migliori nel gioco aereo. È una qualità che gli permetterà anche di siglare qualche gol su calci piazzati. La prova contro il Real sarà un banco di prova importante per la coppia di difesa degli azzurri”.

Guardando al futuro, Salvione si è soffermato sulle prospettive della squadra sotto la guida di Garcia. Ha esplorato l’opzione di un possibile modulo 4-3-2-1 per favorire giocatori chiave come Lindstrom e Raspadori. Inoltre, parlando di Lindstrom, Salvione è stato particolarmente entusiasta, definendolo un giocatore di grande qualità e dinamismo.

“Dopo aver visto Kvara, nella gara contro l’Udinese, non credo si possa pensare ad una sua esclusione. Ciò detto, da Lindstrom mi aspetto tanto. Il Napoli ha preso un giocatore di grande qualità e dinamismo. Anche quando è entrato, mercoledì scorso, molte sue giocate mi hanno sorpreso, soprattutto per la semplicità con la quale è riuscito ad esibirle”.