Lecce-Napoli, tensione tra ultras, cori e sfottò dagli spalti: “Caricateci!”

Lecce-Napoli, durante il match si sono registrati momenti di tensione tra le tifoserie. Cori provocatori da ambo le parti, speaker costretto a intervenire.

CALCIO NAPOLI. Momenti di tensione sugli spalti durante Lecce-Napoli, match valido per la 7a giornata di Serie A. Nel corso del secondo tempo, sul punteggio di 2-0 per gli azzurri, si è infatti registrato un duro scambio di cori tra gli ultras napoletani nel settore ospiti e i tifosi salentini in curva.

Gli ultras partenopei hanno intonato cori di sfida, invitando quelli avversari a reagire. Immediata la risposta dalla curva leccese, con cori di insulto e odio nei confronti di Napoli. Per alcuni minuti si è respirata tensione sugli spalti, con le due tifoserie che si sono sfidate a distanza.

È dovuto intervenire lo speaker dello stadio, invitando i supporter a mantenere la calma e ad abbassare i toni. Le autorità avevano previsto una massiccia presenza delle forze dell’ordine per prevenire eventuali problemi di ordine pubblico.

La partita è poi proseguita senza ulteriori momenti di tensione. Resta la condanna per cori e atteggiamenti che nulla hanno a che vedere con lo spirito dello sport e del tifo sano.