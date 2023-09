REPUBBLICA – Emergenza difesa Napoli: stop di un mese di Juan Jesus, Natan pronto a brillare

Il Napoli si trova di fronte a un’inaspettata emergenza in difesa, con le prossime gare che vedranno assenti sia Rrahmani che Juan Jesus.

L’infortunio muscolare subito da Juan Jesus durante l’ultima partita lo terrà fuori per circa un mese. Tuttavia, le notizie non sono così nere come sembravano inizialmente. La squadra azzurra ha tirato un sospiro di sollievo grazie al debutto positivo di Natan nella partita contro il Bologna, con il giovane difensore brasiliano che ha dimostrato al tecnico Rudi Garcia di poter fare affidamento su di lui.

“Juan Jesus starà fuori per un mese circa dopo l’infortunio muscolare che lo ha messo ko sabato scorso, ma l’emergenza in difesa per il Napoli potrebbe essere lo stesso meno grave di quanto si temeva a Castel Volturno, dove tutto il clan azzurro ha tirato un sospiro di sollievo grazie al rassicurante debutto tra i titolari di Natan, nella trasferta dell’altro ieri a Bologna”.

La situazione, come riporta Repubblica, potrebbe essere un’opportunità travestita da emergenza. Natan ha dimostrato di avere un grande potenziale. La sua freschezza e la determinazione di dimostrarsi potrebbero essere un asset prezioso per il Napoli. Con il serbatoio pieno di energia e la voglia di emergere, Natan sembra pronto a sfidare il suo compagno di reparto e a consolidarsi come una scelta affidabile per il futuro.

Nella prossima partita contro l’Udinese, Natan avrà un’altra occasione per dimostrare il suo valore. Sarà affiancato da Ostigard nella linea difensiva. La loro performance nel recente match contro il Bologna ha dato fiducia ai tifosi e alla squadra stessa, alimentando l’ottimismo per la partita di domani sera.

“Garcia ha perso a conti fatti un brasiliano e ne ha trovato giusto in tempo un altro: più giovane, con il serbatoio pieno di benzina e auspicabilmente più forte del suo compagno di reparto, almeno in prospettiva”.