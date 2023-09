Lecce-Napoli, annullati 200 biglietti a tifosi campani

Il Lecce ha disposto l’annullamento di circa 200 tagliandi venduti a residenti in Campania che avevano aggirato le limitazioni d’acquisto.

CALCIO NAPOLI. In occasione della partita Lecce-Napoli, il club salentino ha annullato circa 200 biglietti venduti a tifosi residenti in Campania. La decisione è arrivata su disposizione della Questura di Lecce, dopo i controlli incrociati effettuati attraverso gli archivi del Ministero degli Interni.

È emerso infatti che molti acquirenti, per aggirare le norme che prevedono per i campani l’acquisto dei soli tagliandi del settore ospiti, avevano dichiarato una provincia di residenza diversa. In questo modo avevano comprato biglietti per i settori dello stadio occupati dai tifosi leccesi.

La Questura ha ritenuto la cosa non regolare e ha chiesto al Lecce di annullare i tagliandi, notificandolo via mail ai singoli interessati. Ora questi tifosi rischiano una multa da 205 euro o addirittura una denuncia per mancata ottemperanza alle disposizioni dell’autorità pubblica.

Una vicenda che conferma l’attenzione delle forze dell’ordine e della società salentina per garantire il corretto e sereno svolgimento della partita, nel rispetto delle normative vigenti.