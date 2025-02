Rugani condannato a sei mesi

L’ex difensore della Juventus, oggi in forza all’Ajax, Daniele Rugani, è stato condannato dal Tribunale di Torino per guida in stato di ebbrezza. La sentenza prevede sei mesi di arresto con la condizionale e una multa di 2.000 euro. Inoltre, gli sono state revocate la patente e confiscata l’auto, una Maserati.

L’episodio risale al 21 luglio 2023, quando il calciatore è stato fermato dalla polizia stradale dopo un incidente autonomo alle porte di Torino. Sottoposto all’alcol test, i valori rilevati erano superiori al limite consentito.

Attualmente Rugani gioca nell’Ajax sotto la guida del tecnico italiano Luigi Farioli, dopo essersi trasferito in Olanda in estate con la formula del prestito fino al 30 giugno 2025.