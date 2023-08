Rudi Garcia: ‘Gabri Veiga? Parlo dei Miei Giocatori. Non avete visto ancora il vero Napoli”

Rudi Garcia, l’allenatore del Napoli, parla di Gabri Veiga, la condizione fisica della squadra e le aspettative per la stagione in una conferenza stampa post Sassuolo.

NAPOLI-SASSUOLO. Rudi Garcia, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida casalinga contro il Sassuolo. Garcia ha parlato della prestazione della squadra, del mercato e ha schivato le domande su Gabri Veiga.

Condizione Fisica e Prestazioni del Napoli

“L’obiettivo era vincere, ma penso che non siamo ancora al top sul piano fisico,” ha esordito Garcia. “Alcuni giocatori come Kvaratskhelia e Anguissa dovevano essere gestiti. Sembra che questa potrebbe essere l’ultima partita in queste condizioni di caldo. Non abbiamo preso gol e abbiamo gestito bene la partita, anche quando era 11 contro 11.”

Su Di Lorenzo

“Di Lorenzo? Il capitano forse vuole giocare come attaccante vista l’impatto che sta avendo questa stagione. È fondamentale per noi, non solo per la fascia ma per le sue prestazioni a destra: difende e attacca con qualità. Se lo merita,” ha aggiunto Garcia.

Domande Evase su Gabri Veiga

Quando gli è stato chiesto di Gabri Veiga, il centrocampista del Celta Vigo che era stato vicino a unirsi al Napoli prima di ricevere un’offerta lucrosa da un club arabo, Garcia è stato succinto: “Parlo dei miei giocatori.”

Su Natan e Altri Giocatori

“Natan? Lasciamolo stare, è giovane e non parla la lingua. Deve imparare il calcio italiano e quello del Napoli. È un acquisto importante per noi, meno timido rispetto all’inizio. Crescerà per aiutarci,” ha detto Garcia.

Il ruolo di Raspadori

“Raspadori? Ha corso tantissimo. Osimhen ha fatto gol e ha fatto un gesto da fuoriclasse dando il rigore a Raspadori. È difficile per un capocannoniere lasciare tirare un rigore agli altri. Mi piace molto Raspadori: difende, aiuta la squadra, corre e fa tanto movimento. Sbagliare un rigore capita ai più grandi del calcio,” ha concluso Garcia.

Le parole dell’allenatore del Napoli offrono uno spaccato dello stato attuale e dei piani futuri della squadra, mentre cercano di costruire sul loro successo di inizio stagione. Con la finestra di trasferimento che si chiude il 1° settembre, resta da vedere come la rosa si preparerà per le sfide future.