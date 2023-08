Amir Rrahmani Svela: ‘Le altre fanno mercato, ma i campioni siamo noi. Ecco il Mio Consiglio a Natan'”

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, parla della vittoria contro il Sassuolo e della forza della squadra nonostante i cambi nel mercato.

NAPOLI-SASSUOLO. Dopo una vittoria schiacciante contro il Sassuolo nella prima partita di campionato allo stadio Diego Armando Maradona, Amir Rrahmani, il difensore kosovaro del Napoli, ha condiviso i suoi pensieri in un’intervista esclusiva con Sky Sport.

“Siamo i Campioni, Non Abbiamo Paura”

“Anche se allenatore, difensore e direttore sono cambiati, il Napoli continua a dare una grande risposta sul campo,” ha detto Rrahmani. “Speriamo di continuare così. Il campionato è lungo, e altre squadre hanno fatto buoni acquisti, ma noi siamo i campioni d’Italia.”

Consigli Privati per Natan

Quando gli è stato chiesto del nuovo acquisto Natan, Rrahmani ha risposto con un sorriso: “Che consiglio posso dare a Natan? Glieli dico in privato, non in pubblico. È giovane e spero che sia pronto il prima possibile perché abbiamo bisogno di ogni calciatore possibile.”

Pronto per la Mischia

“Spero che, quando verrà gettato nella mischia, sarà pronto,” ha concluso Rrahmani, sottolineando l’importanza di avere una squadra forte e pronta per affrontare le sfide del campionato.

Napoli forza dominante nella Serie A

Le parole di Rrahmani riflettono la fiducia e l’ottimismo che pervadono l’attuale squadra del Napoli. Nonostante i cambiamenti e le nuove aggiunte, il difensore kosovaro è convinto che il Napoli continuerà a essere una forza dominante nella Serie A. E con campioni come lui in squadra, è difficile non condividere questo entusiasmo.