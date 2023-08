Pedullà Rivela: ‘Napoli a un Passo da Jesper Lindstrom, il Nuovo Gioiello della Bundesliga

Alfredo Pedullà svela che il Napoli è vicino a chiudere un accordo per Jesper Lindstrom, talento emergente della Bundesliga.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il Napoli è a un passo da un altro colpo di mercato che potrebbe rafforzare ulteriormente la rosa di Rudi Garcia. Secondo Alfredo Pedullà, esperto di mercato, Jesper Lindstrom è vicino a un trasferimento al club partenopeo.

Chi è Jesper Lindstrom?

Lindstrom è un talento emergente della Bundesliga, noto per la sua abilità nel dribbling e la sua tecnica raffinata. “Destro naturale, fa del dribbling il suo punto di forza,” sottolinea Pedullà. Il danese è anche tra i primi giocatori della Bundesliga per dribbling ogni 90 minuti, con una media tra 5 e 6.

La Carriera di Lindstrom

Cresciuto nel vivaio del Brondby, Lindstrom ha fatto il grande salto in Bundesliga nel 2021. Ha firmato un contratto quinquennale con l’Eintracht Francoforte e ha subito fatto un impatto, vincendo l’Europa League nel suo primo anno. Con il Brondby, ha totalizzato 65 partite, 15 gol e 15 assist, mentre in Germania ha già 77 presenze, 14 gol e 13 assist.

Il Ruolo di Lindstrom nel Napoli di Garcia

L’arrivo di Lindstrom potrebbe essere legato alla situazione contrattuale di Lozano, ma secondo Pedullà, il Napoli ha deciso di procedere con l’acquisto indipendentemente dal messicano. Lindstrom è un giocatore versatile che può agire come mezzala o come trequartista, rendendolo un’aggiunta preziosa per la squadra di Garcia.

Aspettative e Prospettive

Con un contratto fino al 2026 e un costo di 7 milioni di euro per il suo vecchio club, Lindstrom rappresenta un investimento a lungo termine per il Napoli. Il club e i tifosi sono ansiosi di vedere cosa il giovane danese potrà portare in Serie A.

Il Napoli sembra essere sul punto di aggiungere un altro talento alla sua rosa già stellare. Con l’arrivo di Lindstrom, le aspettative per la nuova stagione sono più alte che mai.