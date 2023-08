Carlo Alvino Euforico: “Il Napoli di Garcia è Inarrestabile!”

Carlo Alvino, noto giornalista napoletano, elogia il Napoli di Rudi Garcia dopo la vittoria contro il Sassuolo.

NAPOLI-SASSUOLO. Il Napoli continua a impressionare in questo inizio di stagione in Serie A, mantenendo un punteggio pieno in classifica dopo la vittoria per 2-0 contro il Sassuolo. Carlo Alvino, giornalista e appassionato di calcio, ha espresso il suo entusiasmo per la squadra azzurra su Twitter.

Il Commento di Alvino

Carlo Alvino ha twittato: “Forte. Nella testa e nelle gambe. Inarrestabile. Questo è il Napoli di Rudi Garcia. A dispetto di una narrazione tossica che va nella direzione opposta. Candidato autorevole a ripetersi e comunque a difendere con tutti i mezzi (leciti) lo scudetto appena conquistato. Solo margini di miglioramento all’orizzonte per i singoli e per la squadra. A Napoli ci si continua a divertire! #ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno!”

Il Napoli di Garcia: Un Inizio Promettente

Sotto la guida di Rudi Garcia, il Napoli ha mostrato un calcio propositivo e convincente. Con sei punti in due partite, la squadra è ben posizionata per difendere il titolo di Campione d’Italia. Le reti di Osimhen e Di Lorenzo hanno sigillato la vittoria, ma è stata l’intera squadra a brillare.

Un Futuro Luminoso

Secondo Alvino, il Napoli ha solo “margini di miglioramento all’orizzonte”, sia per i singoli giocatori che per la squadra nel suo complesso. Questo è un segnale positivo per i tifosi, che possono aspettarsi grandi cose da questa squadra nel corso della stagione.

La Narrazione ‘Tossica’

Alvino ha anche toccato il tema della “narrazione tossica” che potrebbe circondare la squadra, sottolineando che, nonostante ciò, il Napoli rimane un “candidato autorevole” a difendere lo scudetto.

Il Napoli di Rudi Garcia ha iniziato la stagione con il piede giusto, e l’entusiasmo di Carlo Alvino sembra essere un sentimento condiviso da molti. Con prestazioni così solide, il futuro appare luminoso per la squadra azzurra.