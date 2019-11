Rovazzi e Morandi giocano a Call of Duty: ecco il video

Rovazzi e Morandi giocano a Call of Duty, una scena che non si era ancora mai vista, ma il famoso cantante ha deciso di prendere in mano un joypad.

Nel video girato da Fabio Rovazzi, si vede Gianni Morandi alla prese con il nuovo titolo di Infinity Ward, giocando sia in modalità on line contro altri giocatori da tutto il mondo, sia in una 2vs2. Un video divertentissimo, anche grazie alla simpatia dei due protagonisti.

Call of Duty Modern Warfare

Rovazzi e Morandi giocano a Call of Duty, un inedito gameplay quello registrato dal cantante di ‘Andiamo a comandare’ che ha coinvolto anche altre due persone, ma soprattutto Gianni Morandi, che ancora una volta ha messo in campo tutta la sua simpatia prendendo in mano il joypad. All’interno del video si vede Morandi alle prese con il gioco sia in modalità on line che 2vs2, una cosa non certo semplice anche per giocatori abituati a giocare quotidianamente con certi video game, ma che diventa ancora più ‘complicata’ quando per la prima volta si prendere in mano il joypad e bisogna combattere contro acerrimi nemici, abituati a fare kill su kill.

La sessione on line non è andata particolarmente per Rovazzi e Morandi che giocano a Call of Duty anche in modalità 2vs2, ma anche in questo caso le cose per il famoso cantante emiliano non si sono messe proprio benissimo. In ogni caso il video registrato da Rovazzi resta molto simpatico, anche per la voglia di mettersi in gioco da parte di Gianni Morandi che anche attraverso i social ha continuano a raggiungere fasce di pubblico anche molto giovani. Intanto continuano ad arrivare feedback positivi per Call of Duty Modern Warfare. Il titolo sviluppato da Infinity Ward e disponibile per Playstation 4, Xbox One e Pc, dopo un periodo di appannamento sembra aver trovato tutto il suo appeal.