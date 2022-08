Gazzetta – Ronaldo-Napoli apertura sui diritti d’immagine, Osimhen non c’è solo il Manchester United

Cristiano Ronaldo al Napoli è ancora possibile, Jorge Mendes sta sbloccando l’affare con Osimhen che può andare al Manchester United. Le possibilità di vedere il portoghese in azzurro sono ancora intatte, anche perché c’è la volontà del giocatore di giocare la Champions League in maglia azzurra, così come c’è l’apertura del Napoli a prenderlo a determinate condizioni. Intanto il Manchester United sembra intenzionato a prendere anche Osimhen, nonostante sia sostanzialmente chiuso l’affare Antony con l’Ajax.

Ronaldo gratis al Napoli: i dettagli

Gazzetta dello Sport ribadisce che la società partenopea sarebbe disponibile a prendere il giocatore ma deve arrivare gratuitamente e con l’ingaggio pagato dal Manchester United. In questo caso senso Aurelio De Laurentiis ha fatto anche un’apertura sulla concessione a Cristiano Ronaldo dei diritti d’immagine. Un’eccezione importante visto che è uno dei capisaldi della gestione De Laurentiis.

Dove giocherà Osimhen? Il Napoli è ovviamente interessato anche a questo aspetto, dato che non prenderebbe Ronaldo senza cedere il nigeriano. Gazzetta dello Sport scrive: “Il potente intermediario ha fatto presente al Napoli di aver in mano altre opportunità per Osimhen: sempre con un incasso da 100 milioni per gli azzurri. Del resto nella Premier in queste battute finali c’è un’autentica corsa all’oro: ad esempio il Chelsea non ha ancora chiuso per Aubameyang e le alternative non mancano. In ogni caso CR7 ha già dato il suo ok al trasferimento in Campania: di conseguenza lo United è vincolato al patto con Mendes a condizioni super convenienti per De Laurentiis. Ciò spiega bene, dunque, come la missione di Mendes in Inghilterra punti a fargli cambiar maglia in ogni caso. Napoli resta in cima ai pensieri di tutti. Il tempo stringe, ma anche per questo questa pagina di mercato appare più intrigante di tante altre. Per CR7 questo ed altro“.