Tifoso della Fiorentina tenta di aggredire Spalletti – VIDEO

Un tifoso della Fiorentina ha tentato di aggredire Luciano Spalletti. Il tecnico ha subito offese per tutta la partita.

Un tifoso della Fiorentina ha tentato di aggredire Luciano Spalletti. Al termine di Fiorentina – Napoli, al Franchi è andata in scena una delle cose più brutte mai viste in uno stadio.

A Spalletti, mentre si allontanava gli è stata lanciata anche una bottiglietta d’acqua addosso. Spalletti non si capacita di quello che capita a Firenze, lui che da bambino andava a tifare allo stadio proprio per la viola con le bandierine in mano.

Dagli spalti del Franchi si sono alzati anche cori volgari nei confronti di San Gennaro. Ma a tenere banco, come detto, è la lite tra Spalletti e un tifoso dopo lo 0-0 che le due squadre hanno ottenuto sul campo.

Il giornalista Carlo Alvino ha rivolto un messaggio alla società toscana, e in particolare al presidente Rocco Commisso, affinché prenda dei seri provvedimenti: “Presidente della Fiorentina: lo segnaliamo alla Questura il teppista che ha tentato di schiaffeggiare Spalletti o lo rivedremo seduto al Franchi per la prossima partita?”.

Lo stesso Spalletti a fine gara ha commentato l’episodio: ““Con i bambini a due metri che guardano, questi tifosi insultano. Sono professionisti dell’insulto. A Firenze, si sa, ti offendono dall’inizio alla fine. C’è una maleducazione incredibile, poi con i tifosi vicino. Continuano a dire dall’inizio ‘la tu’ mamma, la tu’ mamma’, ma c’ha 90 anni poverina. Sono maleducati di professione quelli dietro alla panchina”.



ORA BASTA!

Vedremo se verranno presi provvedimenti. Anche a La Spezia, ieri, durante Spezia-Sassuolo, si erano levati cori contro Napoli. Ci domandiamo come mai in Italia esiste tutta questa tolleranza nei confronti di questi personaggi inutili che affollano, gli stadi?

Come mai in Italia è sempre Napoli il male di ogni cosa? Questa situazione francamente ci ha stancato e ce la prendiamo anche con la stampa locale che non prende mai una posizione netta.

Napoli, capitale di cultura conosciuta e Amata in tutto il mondo in questo paese diventato ormai intollerante a tutto, è il capro espiatorio di ogni male. Noi diciamo basta e faremo arrivare la nostra voce il più lontano possibile.