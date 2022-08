Fiorentina-Napoli, coro squallido dei tifosi viola: “San Gennaro pezzo di…”

Fiorentina-Napoli soliti cori beceri contro Napoli e i napoletani, ti tifosi viola offendono anche San Gennaro.

Fiorentina e Napoli si sfidano di uno dei big match della terza giornata della Serie A 2022/2023. Le due squadre nutrono ambizioni importanti e che puntano a mettere in cascina quei punti che consentano loro di consolidarsi nelle zone alte di classifica.

Durante la partita i tifosi della Fiorentina hanno intonato i soliti e stucchevoli cori contro Napoli e i napoletani, l’arbitro Marinelli fa finta di non sentire anche quando dalla Fiosole si è alzato più volte il coro “San Gennaro pezzo di …”.

Marinelli oltre alla sordità fino a questo momento è stato protagonista in negativo della gara, ammonendo Anguissa per un non-fallo dopo due minuti di gioco e fischiando praticamente a senso unico. L’arbitro di Tivoli sbaglia tutto a cominciare dai movimenti in campo, orizzontale invece che diagonale, spesso si è trovato d’impiccio con lo sviluppo del gioco.

Il Massimo lo ha raggiunto con il giallo a Spalletti che dalla panchina invocava un giallo per un calciatore della fiorentina reo di un brutto fallo su Anguissa.

Purtroppo ogni volta che il Napoli incrocia Marinelli gli azzurri vengono penalizzati. Sarà un caso?