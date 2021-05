Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, risponde duramente a Gazzetta dello Sport. Il quotidiano sportivo a firma di Mimmo Malfitano in mattinata ha pubblicato un articolo in cui fa il punto sul rinnovo di Insigne col Napoli. Secondo Gazzetta il capitano degli azzurri ha chiesto ad Aurelio De Laurentiis 1 milione di euro in più rispetto ai 4,5 che già percepisce al Napoli. Una richiesta che avrebbe spiazzato il patron della SSCN.

Pisacane risponde a Gazzetta sul rinnovo Insigne

“Potrei aprire una rubrica settimanale… le cazz*te di Mimmo Malfitano. Ma nasce e muore oggi perché non vale più la pena rispondere” ha scritto l’agente di Lorenzo Insigne attraverso i social. Con una foto postata su Instagram, Pisacane ha risposto in maniera netta e dura a Gazzetta, chiamata direttamente in causa: “Mi dispiace molto per la Gazzetta dello Sport che ancora gli permette di scrivere cose prive di ogni fondamento e non oggi, ma da un anno“.

Questa presa di posizione così importante da parte di Vincenzo Pisacane indirettamente può dare anche una notizia sul rinnovo di Insigne col Napoli. E’ risaputo che la volontà del calciatore è quella di restare in azzurro. Insigne è il capitano del Napoli se sente la maglia azzurra come una seconda pelle. Ecco perché sta dando ampia priorità alla firma di un nuovo contratto col Napoli. L’attaccante ha messo al primo posto la volontà di restare in azzurro. Ovviamente c’è anche la sua carriera personale, che deve giustamente essere tutelata visto il talento del giocatore e la maturità che ha acquisito.