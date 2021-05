Il Napoli è in corsa per la qualificazione Champions. La partecipazione alla coppa dalle grandi orecchie porterebbe nelle casse dei partenopei decine di milioni di euro. Altri proventi arriverebbero anche dal piazzamento tra i primi posti in serie A. Nel massimo campionato italiano, ci sono diversi i verdetti che devono ancora essere scritti. A 90′ dal termine del campionato nessuna squadra può permettersi di mollare. In base alla posizione finale di classifica ci sono infatti in palio diversi milioni, che assumono un significato ancor maggiore in un periodo di pandemia e crisi economica.

Ecco quanto guadagna ogni squadra in base alla posizione finale raggiunta

Partendo dal 20° posto per arrivare al 1°, per ogni posizione di classifica, la redazione di Sky sport ha citato la squadra che attualmente la ricopre, e quello che sarebbe il relativo incasso in milioni di euro a campionato finito.

La tv satellitare ha sottolineato anche se il club in questione sia già aritmeticamente certo del suo piazzamento finale o meno. Per chi “balla” ancora tra più posti, abbiamo ipotizzato il migliore e il peggiore dei piazzamenti possibili. Ecco il quadro completo.

20° posto: incasso 0,9 milioni di euro – attualmente PARMA

PARMA, miglior piazzamento possibile: 19°

PARMA, peggior piazzamento possibile: 20°

19° posto: incasso 1,6 milioni di euro – attualmente CROTONE

CROTONE, miglior piazzamento possibile: 19°

CROTONE, peggior piazzamento possibile: 20°

18° posto: incasso 2,2 milioni di euro – BENEVENTO (piazzamento sicuro)

17° posto: incasso 2,8 milioni di euro – attualmente TORINO

TORINO, miglior piazzamento possibile: 14°

TORINO, peggior piazzamento possibile: 17°

16° posto: incasso 3,2 milioni di euro – attualmente CAGLIARI

CAGLIARI, miglior piazzamento possibile: 12°

CAGLIARI, peggior piazzamento possibile: 17°

15° posto: incasso 3,6 milioni di euro – attualmente SPEZIA

SPEZIA, miglior piazzamento possibile: 12°

SPEZIA, peggior piazzamento possibile: 17°

14° posto: incasso 4,1 milioni di euro – attualmente GENOA

GENOA, miglior piazzamento possibile: 11°

GENOA, peggior piazzamento possibile: 17°

13° posto: incasso 4,6 milioni di euro – attualmente FIORENTINA

FIORENTINA, miglior piazzamento possibile: 11°

FIORENTINA, peggior piazzamento possibile: 16°

12° posto: incasso 5 milioni di euro – attualmente UDINESE

UDINESE, miglior piazzamento possibile: 11°

UDINESE, peggior piazzamento possibile: 16°

11° posto: incasso 5,5 milioni di euro – attualmente BOLOGNA

BOLOGNA, miglior piazzamento possibile: 10°

BOLOGNA, peggior piazzamento possibile: 14°

10° posto: incasso 6,3 milioni di euro – attualmente VERONA

VERONA, miglior piazzamento possibile: 10°

VERONA, peggior piazzamento possibile: 11°

9° posto: incasso 7,4 milioni di euro – SAMPDORIA (piazzamento sicuro)

8° posto: incasso 8,3 milioni di euro – attualmente SASSUOLO

SASSUOLO, miglior piazzamento possibile: 7°

SASSUOLO, peggior piazzamento possibile: 8°

7° posto: incasso 9,3 milioni di euro – attualmente ROMA

ROMA, miglior piazzamento possibile: 7°

ROMA, peggior piazzamento possibile: 8°

6° posto: incasso 10,9 milioni di euro – LAZIO (piazzamento sicuro)

5° posto: incasso 12,5 milioni di euro – attualmente JUVENTUS

JUVENTUS, miglior piazzamento possibile: 3°

JUVENTUS, peggior piazzamento possibile: 5°

4° posto: incasso 14,2 milioni di euro – attualmente NAPOLI

NAPOLI, miglior piazzamento possibile: 2°

NAPOLI, peggior piazzamento possibile: 5°

3° posto: incasso 16,8 milioni di euro – attualmente MILAN

MILAN, miglior piazzamento possibile: 2°

MILAN, peggior piazzamento possibile: 5°

2° posto: incasso 19,4 milioni di euro – attualmente ATALANTA

ATALANTA, miglior piazzamento possibile: 2°

ATALANTA, peggior piazzamento possibile: 4°

1° posto: incasso 23,4 milioni di euro – INTER (piazzamento sicuro)