Inopportuna la designazione di Massa per la finale di Coppa Italia fra Atalanta – Juventus. Per non dimenticare tralasciamo quanto combinato dall’internazionale di Imperia in Inter – Napoli (XII giornata) ma pare proprio che l’ennesima scelta di Rizzoli non pare proprio azzeccata dopo i fatti arbitrali di Juventus – Inter. Solo in questa stagione Massa ha diretto 4 volte i bianconeri in campionato e solo la gara di Firenze con la Fiorentina non ha lasciato strascichi polemici. In 18 gare i bianconeri hanno perso solo 2 volte. Ecco il dettaglio di tutte le gare in A di Massa con la Juventus.

MASSA I PRECEDENTI CCON LA JUVENTUS



CAMPIONATO 2012 – 2013

JUVENTUS – ATALANTA 3 – 0. XVII GIORNATA, 16 DICEMBRE 2012.

CAMPIONATO 2013 – 2014

LIVORNO – JUVENTUS 0 – 2. XIII GIORNATA, 24 NOVEMBRE 2013.

Manca un rigore per parte (mani di Ceccherini e fallo su Greco) ma se c’è par condicio su calci di rigore è starata la stadera di Massa sul piano disciplinare.

Al 1’ e 33” graziato Pirlo che con un fallo da dietro impedisce la ripartenza del livornese Greco.

3’ è pure graziato Pogba e al 9’ resta impunito anche il blocco di Vidal su Greco.

16’ Chiellini entra in scivolata su Schiattarella prendendo pallone e avversario ma Massa dice che non è fallo mentre lo stesso Chiellini inveisce su Schiattarella dolorante a terra.

23’ passa anche il fallo di Vidal su Emeghara, ma al 39’ è però ammonito Mbaye che interviene in scivolata contemporanea con Padoin.

41’ è graziato Asamoha per il duro intervento su Greco.

50’ perdona ancora Pogba che stende Emerson e ammonisce Siligardi che giustamente protestava per il duro intervento di Pogba rimasto impunito.

53’ è ammonito Greco per simulazione che aveva subito la vistosa spinta di Padoin in area bianconera; era rigore per i toscani.

77’ ammonito anche Luci per fallo su Pogba. L’unico giocatore della Juventus ammonito è Asamoah al 72’.

I falli ravvisati alla Juventus sono 19; 14 i falli toscani. Restano anche dubbi su un mani di Vidal in area che è giudicato involontario da Massa.

LAZIO – JUVENTUS 1 – 1. XXI GIORNATA, 25 GENNAIO 2014.

Giusto il cartellino rosso per il fallo in area di Buffon su Klose. Il portiere della Juve alza la gamba e interrompe la corsa dell’avversario in chiara occasione da rete. Al 45’ sbaglia Massa quando reputa involontaria una parata di Bonucci su tocco di Hernanes.

CAMPIONATO 2014 – 2015

JUVENTUS – CHIEVO V. 2 – 0. XX GIORNATA, 25 FEBBRAIO 2015.

I 19 falli bianconeri valgono solo 2 cartellini gialli, ma sull’altro fronte non fa sconti Massa. I 14 falli clivensi sono meritevoli di 4 cartellini gialli. Marchisio è ammonito solo al 58’ nonostante le numerose proteste. Pogba, 86’, non è espulso quando applaude e manda a “quel paese” l’arbitro per un fischio contrario

CAMPIONATO 2015 – 2016

EMPOLI – JUVENTUS 1 – 3. XII GIORNATA, 8 NOVEMBRE 2015.

Al 2’ non ammonito Evra per un duro intervento su Laurini. Al 60’ è solo ammonito Buffon che travolge Pucciarelli fuori area per rimediare a un mancato intervento di Bonucci. La gara è chiusa da Massa all’84’ quando convalida la rete segnata da Dybala in posizione di fuorigioco. Nella stessa azione sono tre i giocatori bianconeri in off side, fra cui lo stesso Dybala; addirittura è quasi impossibile non rilevare la posizione di Lichtsteiner in fuorigioco di circa due metri ma Massa e gli assistenti ci riescono. Al 91’ Padoin cintura Maccarone in area di rigore e Massa fischia un fallo dell’empolese e non concede il rigore ai toscani.

FROSINONE – JUVENTUS 0 – 2. XXIV GIORNATA, 7 FEBBRAIO 2016.

Morata se la cava con la semplice ammonizione quando reagisce (calcio) ad un fallo di Sammarco.

CAMPIONATO 2016 – 2017

JUVENTUS – FIORENTINA 2 – 1. I GIORNATA, 20 AGOSTO 2016.

La rete vincente di Higuain è irregolare perché Asamoah è in fuorigioco sull’azione di partenza. Male Massa sul piano disciplinare; grazia ripetutamente Chiellini (graziato anche al 22’ per fallo da dietro su Kalinic) ma ammonisce gratuitamente Kalinic al 38’ per una simulazione di Bonucci. Bonucci finge di aver subito una gomitata al volto.

JUVENTUS – LAZIO 2 – 0. XXI GIORNATA, 22 GENNAIO 2017.

Penalizzata non poco la Lazio. Nel primo tempo sono fischiati 11 falli agli ospiti e solo 4 contro la Juventus. Pjanic è graziato ripetutamente ma al 19’ è ammonito Radu per fallo di gioco su Dybala. Massa compie un vero capolavoro al 26’ quando ammonisce Immobile per proteste invece di punire Pjanic per il calcio che gli aveva rifilato. Non tollera le pacate proteste di Immobile ma si lascia dire di tutto a Higuain (sorpreso anche dalle telecamere ad inveire nei confronti del segnalinea per un fuorigioco giustamente rilevato) ed accetta senza prendere provvedimenti le solite sguaiate proteste di Lichtsteiner sull’assegnazione di un fallo laterale.

Singolare il fallo regalato a Higuain (48’) in pieno pressing, seppure sterile, laziale.

Al 49’ è graziato il solito Chiellini per fallo tattico su Lombardi.

56’ Massa, e l’addizionale Tagliavento, non vede il fallo di Asamoah su Lombardi in area bianconera.

67’ Massa perdona inspiegabilmente anche Mandzukic (mani sul petto e spinta vistosa di Patric in reazione), ma all’83’ mostra i muscoli con la Lazio ammonendo Parolo per fallo su Rincon.

JUVENTUS – MILAN 2 – 1. XXVIII GIORNATA, 10 MARZO 2017.

Massa lascia passare di tutto. Soliti tuffi e simulazioni, solite proteste e capannelli intorno all’arbitro, solite mancate ammonizioni ed espulsioni. Gli ultimi venti minuti di gara sono stati da incubo per i milanisti sul campo e per gli sportivi in generale.

Al 2’ è graziato Dani Alves per fallo da tergo su Bertolacci.

8’ Massa non abbocca alla solita simulazione di Dybala che in area avversaria allarga la gamba per cercare il contatto con Zapata.

12’ è graziato Bonucci per fallo su Bacca.

37’ è graziato anche Barzagli per fallo su Deulofeu.

38’ è ammonito addirittura Deulofeu per simulazione, ma il rossonero aveva subito la spinta di Dani Alves.

49’ è inventata una punizione dal limite per un tuffo di Pjaca sul contrasto di Zapata.

57’ non è espulso Bonucci che scalcia Ocampos in reazione ad un fallo subito. Massa riesce ad ammonire solo il milanista.

Al 95’ giunge il capolavoro finale di Massa e Doveri. Sul cross di Lichtsteiner c’è il mani involontario di De Sciglio e per i due arbitri è calcio di rigore. La Juventus vince una gara impossibile da vincere e tiene a distanza il Napoli e la Roma. A fine gara si contano 5 ammonizioni ed un’espulsione fra le file milaniste; solo 3 i cartellini gialli mostrati ai bianconeri.

CAMPIONATO 2017 – 2018

SASSUOLO – JUVENTUS 1 – 3. IV GIORNATA, 17 SETTEMBRE 2017.

Massa riesce a sbagliare pure in una partita facile come Sassuolo – Juventus. Grazia Lichtsteiner al 44′ per il duro intervento su Sensi e poco dopo (56′) ammonisce Adjapong sul triplo carpiato dello stesso Lichtsteiner; l’emiliano interviene solo sul pallone. Al 61′ abbocca al volo del solito Dybala che stramazza al suolo appena sfiorato da Sensi ai limiti dell’area del Sassuolo; per la cronaca, il giocatore bianconero subito miracolosamente si rianima al fischio arbitrale (come spesso gli capita da qualche anno) per calciare la punizione e siglare la terza rete. Massa e Maresca (al VAR) si lasciano sfuggire pure un paio di rigori contro la Juventus: mani di Rugani su tiro Adjapong e intervento di Chiellini su Sensi.

SPAL – JUVENTUS 0 – 0. XXIX GIORNATA, 17 MARZO 2018.

Al 1’ Alex Sandro fa sentire i tacchetti a Lazzari (pestone); Massa non fa una grinza.

18’ passa in cavalleria anche l’intervento di Matuidi su Antenucci.

20’ Massa redarguisce duramente Schiattarella per un fallo non commesso su Dybala.

23’ fischiato un fantasioso fallo di Antenucci su Chiellini.

30’ non rilevato un netto fuorigioco di Higuain.

32’ ammonito Kurtic per fallo su Asamoah.

43’ Massa trasforma un tuffo (uno dei soliti) di Dybala ed assegna una pericolosa punizione dal limite alla Juventus; Vicari non tocca affatto Dybala.

46’ non è ammonito Matuidi per un duro intervento su Schiattarella.

55’ è perdonato ancora Matuidi che travolge Antenucci in ripartenza.

59’ è impeccabile invece Massa con Schiattarella che compie fallo su Dybala identico a quello commesso da Matuidi al 46’.

63’ è perdonato invece De Sciglio che ferma Costa in ripartenza.

65’ è ammonito Costa per fallo su Douglas Costa.

68’ è ammonito Douglas Costa per fallo su Grassi.

78’ è graziato Douglas Costa che a metà campo, disinteressandosi del pallone, abbatte Costa. Massa fischia il fallo ma non estrae il cartellino per il già ammonito bianconero. In Mediaset non ci sarà neanche il replay dell’azione.

Più tardi sarà ammonito anche Pjanic per proteste, fra l’atro anche ingiustificate per una trattenuta di Alex Sandro.

I falli bianconeri sono 16 (due ammonizioni); i falli della Spal sono 15 (quattro ammoniti).

CAMPIONATO 2018 – 2019

JUVENTUS – ROMA 1 – 0. XVII GIORNATA, 22 DICEMBRE 2018. ROMA – JUVENTUS 2 – 0. XXXVI GIORNATA, 12 MAGGIO 2019.

CAMPIONATO 2019 – 2020

VERONA – JUVENTUS 2 – 1. XXIII GIORNATA, 8 FEBBRAIO 2020.

Al 77’ manca un rigore al Verona per fallo di Bonucci su Pazzini. Massa, e Fabbri, lascia continuare.

CAMPIONATO 2020 – 2021

LAZIO – JUVENTUS 1 – 1. VII GIORNATA, 8 NOVEMBRE 2020.

Massa non reputa necessario punire il braccio largo di Ronaldo e nemmeno è richiamato da Mazzoleni al VAR per rivedere l’episodio. Al 73’, Su calcio di punizione di Milinkovic-Savic, la palla finisce sulla barriera: la Lazio protesta per un mani di Cristiano Ronaldo, ma arbitro e Var lasciano correre. Le immagini mostrano il braccio di CR7 deviare la traiettoria del pallone.

JUVENTUS – SASSUOLO 3 – 1. XVII GIORNATA, 10 GENNAIO 2021.

A Torino Massa e di Chiffi (al VAR) ne combinano di tutti i colori, condizionando irreparabilmente l’esito della partita. Al 12’ Bonucci trattiene e abbatte Caputo lanciato a rete ma Massa si limita solo ad estrarre il cartellino giallo per il giocatore bianconero, non considerando, sbagliando, la chiara occasione da rete. Massa nell’estrarre il semplice cartellino indica pure beffardamente che ci sono altri due giocatori bianconeri in grado d’intervenire. Chiffi, al VAR, che doveva intervenire si astiene dal farlo inspiegabilmente.

JUVENTUS – LAZIO 3 – 1. XXVI GIORNATA, 6 MARZO 2021.

Al 14’ passa in vantaggio la Lazio con Correa.

Al 24′ c’è l’episodio molto contestato dai bianconeri in area di rigore della Lazio: servizio in profondità per Chiesa, Acerbi è in anticipo ma la palla rimpalla sul braccio di Hoedt. Massa è vicino e lascia correre ritenendo fortuito il tocco. Dopo un rapido consulto con Di Bello al Var si torna a giocare. Il mani di Hoedt è involontario.

34′ non è espulso Alex Sandro che a contrasto aereo con Correa rifila una gomitata all’argentino. Massa concede punizione limitandosi a redarguire il brasiliano e non l’ammonisce neanche. Di Bello al VAR non interviene inspiegabilmente.

39’ pareggia la Juventus con Rabiot.

57’ segna Morata.

60’ segna ancora Morata trasformando un calcio di rigore, assegnato per un contatto tra Milinkovic e Ramsey.

62′ scansa l’ammonizione Chiesa per il duro intervento su Marusic.

’83′ è perdonato anche il ruvido intervento di Bernardeschi in contrasto aereo con Patric.