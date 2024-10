Calvarese accusa Kvaratskhelia di simulazione, Ziliani: “Tutta Italia ogni volta ride ai suoi commenti ridicoli”

Critiche tra l’ex arbitro Calvarese e il giornalista dopo il commento sulla presunta simulazione di Kvaratskhelia in Napoli-Como.

Nel cuore del dibattito calcistico italiano, l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha sollevato una polemica sulle prestazioni di Khvicha Kvaratskhelia, l’esterno georgiano del Napoli, dopo la partita contro il Como. Secondo Calvarese, Kvaratskhelia avrebbe simulato un fallo in area, un’accusa che ha innescato una reazione immediata da parte del giornalista Paolo Ziliani.

“Esagerata l’espulsione di Conceicao per doppio giallo: il secondo arriva a causa di una simulazione in area di rigore”, ha scritto Calvarese su X. “La spinta di Obert non è così intensa ed è fatta con una mano, eppure si è deciso di espellere. Ci vuole uniformità: come nel caso di Kvaratskhelia, sarebbe stato sufficiente far proseguire il gioco senza penalità.”

Queste dichiarazioni hanno sollevato un vespaio di critiche. Ziliani, noto per il suo stile diretto e le sue opinioni controcorrente, ha replicato: “Pensare che Amazon Prime, colosso mondiale, si metta in ridicolo ad ogni partita di Champions che trasmette ospitando i commenti di un ex arbitro che non espelleva Ronaldo per un calcio in faccia a un portiere e che decideva le sorti di un’intera stagione decretando il rigore più farsesco e grottesco della storia del calcio mondiale come quello per lo sgambetto che Cuadrado aveva fatto a Perisic, e non subìto, nel famigerato Juventus-Inter 3-2, sembra impossibile. Tutta l’Italia ogni volta ride, come a queste righe che definire demenziali, per chi conosce il calcio e il regolamento, è un eufemismo”.

Di seguito il post di Ziliani: