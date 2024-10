Primo allenamento con Conte, la confessione di Bonucci: “Approccio traumatico. Mi fermai”

L’ex difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, è intervenuto a Sky Calcio Club rivelando un particolare retroscena su Conte.

Leonardo Bonucci, ex difensore della Juventus, ha rivelato un aneddoto sorprendente sul suo primo incontro con Antonio Conte. Durante una recente apparizione a ‘Sky Calcio Club’, Bonucci ha raccontato come il suo approccio al nuovo allenatore sia stato ben lontano dall’essere ideale.

Reduce da un viaggio di nozze, Bonucci ha ammesso che non era nelle migliori condizioni fisiche. “Il mio approccio con lui fu pure traumatico. Ero reduce dal viaggio di nozze, non ero proprio in condizioni ottimali ed al primo allenamento mi fermai. I crampi per un allenamento, non credo sia una cosa che capiti spesso (ride, ndr)“.

Questa confessione offre uno sguardo inedito sulla pressione e le aspettative che i calciatori affrontano quando si uniscono a una nuova squadra e a un allenatore noto per il suo approccio rigoroso e disciplinato. L’episodio non solo mette in luce le sfide personali di Bonucci, ma anche il clima competitivo instaurato da Conte.

Bonucci ha successivamente trovato il suo ritmo, diventando un pilastro della Juventus e della nazionale italiana. La sua carriera è stata segnata da successi straordinari, ma questo retroscena ricorda che anche i grandi campioni hanno avuto i loro inizi difficili.