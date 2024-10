Buffon: “Conte e il Napoli? Ora tutti ne parlano, ma ricordate cosa dissi a giugno”

Il capo delegazione azzurro elogia la Nazionale e lancia un messaggio sul Napoli di Conte

Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale italiana, ha parlato a margine dell’evento “Stati Generali del Calcio” a Bologna, toccando vari argomenti, dalla crescita degli Azzurri al campionato di Serie A, con un accenno al Napoli di Antonio Conte.

“Ragazzi giovani, ma già maturi”

Buffon si è soffermato in particolare sui giovani della Nazionale, sottolineando la loro crescita sia sul piano tecnico che umano: “I ragazzi sono giovani, ma hanno già dimostrato qualcosa di importante. Dopo l’esperienza passata sono ancora più forti, e questo non può che renderci più ambiziosi. La Federazione li ringrazia per le vittorie, ma ci aspettiamo sempre prestazioni all’altezza. Non mi sorprende il loro rendimento recente, ma quello di qualche mese fa sì.”

Buffon sul campionato e il Napoli di Conte

Quando è stato chiesto un commento sul campionato e sul Napoli di Conte, Buffon ha preferito non sbilanciarsi troppo, ma ha lanciato un messaggio chiaro: “Non ne parlo ora, sarebbe facile. Risentitevi cosa dissi a giugno e capirete cosa pensavo del Napoli.”

Un modo per ricordare che il suo apprezzamento per la squadra azzurra non è certo nato dopo le ultime prestazioni, ma affonda le radici già nel periodo estivo.

“Il campionato? È bellissimo, sembra molto combattuto, con tante squadre che possono ambire ai vertici. Credo che il livello del gioco in generale sia alto.”

Buffon, pur evitando di entrare nei dettagli, ha evidenziato l’equilibrio di questa Serie A, che sta regalando spettacolo e competizione tra diverse squadre.