Repubblica – Sorpresa Mertens titolare col Crotone, ecco il piano di Gattuso

C’è una sorpresa in Napoli-Crotone: Dries Mertens gioca titolare. Secondo Repubblica l’attaccante belga, previsto inizialmente in panchina, sarà in campo dal primo minuto nella sfida del Maradona di sabato 3 aprile col Crotone. Ecco quanto scrive il quotidiano: