Corriere dello Sport – Napoli-Crotone: Gattuso prende una decisione su Zielinski

Piotr Zielinski è risultato negativo al doppio tampone svolto ieri, il calciatore però non si è allenato e va verso la panchina in Napoli-Crotone.

Corriere dello Sport scrive di Piotr Zielinski pronto a sedere in panchina in Napoli-Crotone. Il calciatore al ritorno dal viaggio con la Nazionale si è dovuto sottoporre ad un doppio tampone, dopo che due test rapidi avevano dato uno esito positivo e l’altro negativo. Alla fine Zielinski è risultato negativo al Covid 19 così come gli altri tre calciatori della Nazionale italiana, che pure avevano avuto contatti con il focolaio sviluppato all’interno delle fila azzurre di Mancini. Secondo quanto scrive Corriere dello Sport in Napoli-Crotone il polacco Zielinski siederà in panchina. Il giocatore ha saputo di essere negativo solo nel tardo pomeriggio e praticamente non ha fatto alcun allenamento con la squadra. Questo spingerà Gattuso a non forzare Zielinski in Napoli-Crotone.

Napoli-Croton: chi gioca al posto di Zielinski?

Il tecnico dovrà decidere chi schierare al posto di Zielinski. Volendo mantenere il 4-2-3-1 e senza voler forzare Mertens (infortunato con la Nazionale belga ma comunque recuperato), il tecnico del Napoli potrebbe puntare su Elmas. Il macedone è ritornato galvanizzato dal gol segnato alla Germania con la Macedonia ed è pronto a scendere in campo. Quello di trequartista non è il suo ruolo naturale, ma Elmas ha dimostrato di sapersi adattare ogni volta che è stato chiamato in causa. Qualora dovesse servire Zielinski è pronto a scendere in campo in Napoli-Crotone, ma Gattuso lo farà solo nella ripresa. A riposo ci sarà anche Lozano che ha giocato e segnato con la sua Nazionale ma dovrebbe partire dalla panchina. In mediana si ferma anche Demme che lascia spazio a Bakayoko. Infortunio non grave quello del centrocampista italo-tedesco, pronto a recuperare per la sfida con la Juventus di mercoledì prossimo.