Gazzetta – Napoli-Crotone: le probabili formazioni, il grafico

Gazzetta dello Sport pubblica le probabili formazioni di Napoli-Crotone sfida di Serie A di sabato 3 aprile 2021 alle ore 15.

Il Napoli sfida il Crotone e tra le probabili formazioni c’è il dubbio Zielinski per Gattuso. Secondo il grafico di Gazzetta dello Sport il giocatore partirà titolare, ma il polacco ha zero allenamenti con la squadra. Al ritorno dal ritiro della Nazionale polacca il centrocampista ha dovuto fare i conti con una presunta positività da Covid 19. Alla fine Zielinski è risultato negativo al doppio tampone, così come gli altri calciatori azzurri ma non si è allenato con la squadra. Ora toccherà a Gennaro Gattuso decidere se mandarlo in campo dal primo minuto, oppure se farlo sedere in panchina, qualora dovesse essere questa la decisione l’allenatore ha già pronto il sostituto.

Napoli-Crotone: Osimhen titolare

Nelle probabili formazioni di Napoli-Crotone ci sono diversi cambi da parte di Gattuso. Il tecnico deve rinunciare a Ospina infortunato (ma potrebbe andare in panchina) al suo posto gioca Meret. In difesa Koulibaly è squalificato ed al suo posto gioca Maksimovic. A centrocampo non ci sarà Demme, causa infortunio, quindi è pronto Bakayoko ad affiancare Fabian Ruiz. In attacco Mertens e Lozano vanno in panchina, mentre Osimhen giocherà titolare. Nel Crotone che cerca punti salvezza al Maradona c’è il recupero di Ounas che affianca Simy in attacco. In difesa Cosmi recupera Luperto ma dovrebbe andare comunque in panchina.