Napoli, tampone negativo per Piotr Zielinski e tre nazionali azzurri

Zielinski, tampone negativo. Il centrocampista rientrato a Napoli dopo la convocazione in nazionale ha destato molta preoccupazione a causa di un tampone rapido positivo.

La positività di Skorupski, peraltro compagno di stanza in nazionale do Zielinski, aveva fatto scattare l’allarme, accentuatosi dopo l’esito del primo test rapido a cui si è sottoposto il centrocampista all’aeroporto di Capodichino.

Piotr Zileinski si è sottoposto ad altri tamponi che hanno dato esisto negativo come ha confermato la SSC Napoli. Gennaro Gattuso, in vista di Napoli-Crotone potrà contare su Zielinski.

Ecco il comunicato della SSC Napoli:

“Negativi al Covid-19 i tamponi effettuati, questa mattina, a Piotr Zielinski e ai tre nazionali azzurri”. Solo un falso allarme, dunque, quello relativo al centrocampista polacco che era risultato positivo al test antigenico in aeroporto dopo il ritorno dalle partite con la sua nazionale. I test conseguenti molecolari hanno confermato tutti la negatività”.

Negativi al tampone anche i tre italiani reduci dalla convocazione con la nazionale di Roberto Mancini: Insigne, Di Lorenzo e Meret.

Zielinski sarà dunque regolarmente a disposizione di Gattuso per Napoli-Crotone, oltre che per la super sfida dell’Allianz Stadium contro la Juventus di mercoledì.