Napoli-Crotone, Gattuso non vuole distrazioni: messaggio alla squadra

Gennaro Gattuso prepara Napoli-Crotone e lancia un messaggio: non vuole alcun calo di concentrazione per la sfida coi calabresi.

Prima il Crotone e poi la Juventus, non è solo il calendario di Serie A del Napoli ma è il concetto che ha espresso il tecnico azzurro alla sua squadra. Gennaro Gattuso non vuole cali di concentrazione ed ha lanciato un messaggio alla squadra. Secondo quanto scrive Tuttosport il tecnico del Napoli è stato chiaro e diretto ed ha preteso di affrontare il Crotone senza alcun tipo di distrazione. Anche perché in palio ci sono gli stessi tre punti che dà qualsiasi altra partita di Serie A e non fare bottino pieno sarebbe un dramma sportivo. Gattuso vuole evitare a tutti i costi che i suoi giocatori siano deconcentrati e cerca solo di fare bottino pieno con la squadra di Serse Cosmi che vuole punti salvezza al San Paolo.

Napoli-Crotone: Gattuso parla alla squadra

Ecco quanto scrive Tuttosport sul messaggio lanciato da Gattuso alla squadra per Napoli-Crotone: “Nessuna distrazione, oggi c’è il Crotone e la Juventus è in programma mercoledì. Asciutto, essenziale, diretto il messaggio che Gattuso ha voluto lanciare ieri sera ai suoi calciatori, durante la cena nell’hotel che ha ospitato il Napoli nel ritiro prepartita. Massimo rispetto per il Crotone, pur trattandosi della formazione che ha incassato il maggior numero di gol nei 5 top campionati europei (70 in 28 gare) e pur avendo Ringhio l’organico ormai (quasi) al completo“. E’ un messaggio chiaro quello lanciato da Gattuso prima di Napoli-Crotone ai suoi giocatori, vuole e pretende il massimo da tutti. L’organico è praticamente al completo e prendere i tre punti con i calabresi significa allungare la striscia di vittorie consecutive. Vincere aiuta a vincere, lo sa bene il tecnico del Napoli che vuole arrivare carico al match con i bianconeri.