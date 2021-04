Il Napoli si tiene stretto Zielinski, De Laurentiis ha un progetto

Aurelio De Laurentiis blinda Piotr Zielinski, il presidente vuole costruire il nuovo Napoli ripartendo proprio dal polacco.

Piotr Zielinski a 26 anni sta vivendo la sua migliore stagione al Napoli, questo non ha fatto altro che far accendere i riflettori del calciomercato sul centrocampista polacco. Aurelio De Laurentiis, però, ha preso una decisione: vuole tenerlo in azzurro. Zielinski in questa stagione sta dimostrando continuità di rendimento e giocando più vicino alla porta segna anche di più. Con il Crotone molto probabilmente andrà in panchina, a causa della questione della presunta positività da Covid 19, ma resta un elemento imprescindibile per il Napoli presente e del futuro.

Calciomercato: tante richieste per Zielinski

Intanto le sirene del calciomercato sono già scattate per Zielinski. Il giocatore polacco è sempre piaciuto ai top club ma la crescita mentale del calciatore e la continuità di rendimento gli hanno fatto salire un ulteriore gradino. Il Milan ha messo da tempo gli occhi sul calciatore, mentre all’estero lo segue anche il Manchester City. Ma secondo Gazzetta dello Sport il patron del Napoli ha preso la sua decisione sul calciatore: “Sul prolungamento del suo contratto il Napoli ha investito più di tutti, quando già si era in pandemia, e dunque De Laurentiis vuole

costruire proprio intorno al polacco la squadra del futuro. Un futuro da Champions per tenere alte le ambizioni di club e giocatore“.