Repubblica – Retroscena Osimhen, ha chiesto scusa a tutti per l’espulsione

Repubblica scrive di un retroscena negli spogliatoi dopo l’espulsione di Victor Osimhen in Europa League contro la Real Sociedad.









L’espulsione di Victor Osimhen in Europa League di giovedì è stata parecchio ingenua, l’ha capito anche il diretto interessato che entrato a partita in corso ha dovuto lasciare il campo per doppio giallo. Gattuso non ha certo preso bene il comportamento del calciatore nigeriano. Secondo quanto racconta Repubblica il “giovane attaccante nigeriano ha chiesto scusa a Gattuso e ai compagni per l’errore commesso a San Sebastian e ce la metterà tutta per farsi perdonare anche sul campo, nella delicata sfida di oggi con il Sassuolo“.

Oggi Osimhen sarà di nuovo al centro dell’attacco dei partenopei. Gattuso crede molto nel giocatore ed anche i suoi compagni, come scrive Repubblica, lo stanno aiutando a sbloccarsi. Fino ad ora il nigeriano ha segnato un solo gol ma è stato determinante nelle manovre offensive degli azzurri. E’ evidente che ha ancora ampi margini di miglioramento, soprattutto dal punto di vista tecnico, ma la sua forza fisica, la velocità e la capacità di far paura da solo alle difese avversarie, restano punti di forza a cui non si può rinunciare. Oggi Osimhen sarà chiamato a fare di nuovo la differenza e magari anche un gol.