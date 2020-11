Tuttosport – Napoli e Milik verso l’accordo: possibile rinnovo

Il Napoli e Arek Milik ritornano a dialogare, le parti vanno anche verso un rinnovo di contratto con cessione a gennaio.

Dopo aver rifiutato quasi tutti, Arek Milik ha capito che dialogare e magari arrivare ad un rinnovo con il Napoli è l’unica strada per riuscire a venire a capo della situazione ingarbugliata. Secondo quanto riferisce Tuttosport le parti potrebbero trovare un accordo per uscire da questo impasse:

Venerdì il disgelo a Castevolturno. Arkadiusz Milik ed il suo agente David Pantak, il presidente Aurelio De Laurentiis, l’ad Andrea Chiavelli ed il ds Cristiano Giuntoli, tutti a colloquio nella sala stampa del Training Center del Napoli. Milik sta soffrendo questo isolamento e teme anche di perdere gli Europei in programma dopo il campionato, ecco perchè il suo agente ha voluto dare questa nuova apertura al club. La novità è che Pantak non ha voluto escludere nulla, nemmeno la possibilità di rinnovare il contratto entro la fine dell’anno. Con un accordo di più lunga durata rispetto a quello attuale (scadenza 2021), il Napoli potrebbe incassare non meno di 20 milioni dalla cessione dell’attaccante polacco, anche nella finestra di mercato di gennaio.