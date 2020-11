Gazzetta – Rinnovo Gattuso, spunta anche il premio scudetto

Gennaro Gattuso firmerà un rinnovo di contratto fino al 2023 con il Napoli, oltre all’aumento di ingaggio anche un premio scudetto.









Alla fine l’accordo per il rinnovo di contratto di Gennaro Gattuso è arrivato, ma oltre a questo c’è anche un premio scudetto ad intrigare la platea partenopea. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “Lo stipendio dell’allenatore sarà variabile grazie ad alcuni bonus legati ai risultati che riuscirà ad ottenere. C’è un’indiscrezione che racconta di un premio da 500 mila euro se Gattuso dovesse vincere lo scudetto“. Al momento la firma sul contratto non è ancora arrivata, ma la stretta di mano in questi casi vale come tale. De Laurentiis ha previsto un aumento di ingaggio del 40% per il tecnico del Napoli.

Oltre al rinnovo, per Gattuso c’è anche il premio scudetto, parola che fino a questo momento nessuno a Napoli ha voluto pronunciare. Lo stesso Gattuso in conferenza stampa ultimamente ha detto di non volerla nominare. Eppure il Napoli, nonostante penalizzazione e sconfitta a tavolino, si trova s soli due punti dalla vetta occupata dal Milan. Oggi bisognerà giocare con il Sassuolo, che ha gli stessi punti, una partita complicata ma che dirà ancora qualcosa sulle ambizioni degli azzurri per la vittoria del titolo.