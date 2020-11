Napoli-Sassuolo streaming e diretta tv. Tutto sulla gara del San Paolo valevole per la 6 giornata di Serie A.

Napoli-Sassuolo si giocherà allo stadio San Paolo, calcio d’inizio per la sfida previsto per le ore 18.00. Il match, valido per la sesta giornata di Serie A, si giocherà a porte chiuse.

Tre nuovi casi di Coronavirus si sono registrati al Sassuolo dopo l’ultimo giro di tamponi della Prima Squadra. A comunicarlo è la società neroverde, si tratta di un calciatore e due membri dello staff.

Il Napoli ospita il Sassuolo di Roberto De Zerbi, una delle squadre più in forma della Serie A, alla ricerca della vittoria. Seconda contro terza in classifica, per un match ad altissimo contenuto tecnico.

Il tecnico del Sassuolo in conferenza stampa ha lanciato il guanto di sfida a Gennaro Gattuso.

NAPOLI-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

La partita Napoli-Sassuolo sarà visibile in diretta streaming attraverso Sky Go, il servizio streaming che Sky mette a disposizione dei propri abbonati. Basterà scaricare l’app su vari dispositivi come smartphone, tablet, pc o notebook e poi selezionare il canale dalla guida tv.

L’alternativa è rappresentata da Now TV, piattaforma di streaming dei contenuti Sky, acquistando uno dei pacchetti proposti che contenga il meglio della Serie A.

In tv Napoli-Sassuolo sarà trasmessa in diretta esclusiva in Italia su Sky. Il canale di riferimento sarà Sky Sport, numero 253 del satellite. Telecronaca affidata a Dario Massara e Luca Pellegrini.

PROBABILI FORMAZIONI

I tifosi potranno guardare Napoli-Sassuolo in streaming o in diretta tv su Sky. Gli spalti del San Paolo resteranno chiusi, come ormai ci ha abituato l’emergenza Covid.

Rino Gattuso contro il Sassuolo avrà a disposizione tutta la rosa, ad eccezione di Insigne, che si è fermato contro la Real Sociedad. Zielinski potrebbe trovar spazio in mediana accanto a Fabian Ruiz: Bakayoko è l’alternativa. Elmas in panchina.

De Zerbi deve fare i conti con i positivi al covid, oltre a Djuricic ed Haraslin, le altre due assenze dell’ultim’ora nel Sassuolo sono Caputo e Berardi, entrambi non convocati. Al loro posto giocheranno probabilmente Maxime Lopez sulla trequarti e Raspadori in attacco, favorito su Defrel.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Lopez, H. Traoré, Boga; Raspadori.