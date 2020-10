Sassuolo, De Zerbi sfida il Napoli: “Azzurri fortissimi, ma noi vogliamo fare punti”

Napoli-Sassuolo, De Zerbi sfida Gattuso e il suo passato: ” Andiamo al San Paolo per fare punti”.

Roberto De Zerbi accende Napoli-Sassuolo. il tecnico dei neroverdi lancia la sfida a Gennaro Gattuso. Il tecnico del Sassuolo ha parlato in conferenza stampa della sfida del San Paolo, suo ex stadio. Ecco le sue parole:

DE ZERBI SU NAPOLI SASSUOLO

“Domani vorrei vedere una squadra che non pensi alle assenze, ma al sangue che abbiamo buttato in tre anni per arrivare a giocare contro il Napoli da secondi a 2 punti dalla prima. Siamo arrivati qui passo dopo passo.

Per questo non ci deve essere spazio per pensare agli assenti. Arriviamo qui buttando sangue e anche vendendo giocatori. Abbiamo venduto Demiral, Sensi, Lirola, Duncan, abbiamo perso Boateng. Quanto fatto prende ancora più prestigio e per questo domani dobbiamo arrivare con i pensieri giusti, senza pensare a chi manca, a chi ha il Covid, a chi è infortunato, questo è lo spirito.Abbiamo una rosa forte e questo secondo posto temporaneo non è venuto a caso.

Il Napoli è fortissimo. Ha una squadra per giocarsi fino alla fine anche il primo posto, ma non è una questione che riguarda noi. Noi dobbiamo pensare a quello che possiamo determinare noi, sapendo che loro sono molto forti. Noi abbiamo una squadra forte, non come loro, ma possiamo mettere tutti in difficoltà. Dobbiamo andare a Napoli convinti delle nostre qualità: coraggio nel gioco e nell’organizzazione e nelle qualità singole.

Non voglio gente in campo a metà o col braccino, o mi arrabbio. Le gerarchie non le dà il campo, ma il cervello. La volontà deve essere di fare un certo tipo di partita, non scendo a compromessi.

Possiamo anche perdere, ma se giochiamo come possiamo e come sappiamo allora abbiamo già deciso cosa fare. Quando si parla di gruppo per me sono tutti uguali. Domani giocherà chi non lo fa da tanto, o lo farà in altre posizioni. Ma per arrivare a risultati finali sorprendenti bisogna superare i momenti difficili”.

IL COVID

De Zerbi su Napoli-Sassuolo ha poi aggiunto: “E’ stata una settimana difficile che ci porta a una partita contro una squadra molto forte. Arriviamo anche noi da secondi, è una gara da giocare al meglio. Abbiamo assenze pesanti: out Toljan e Magnanelli ma anche Haraslin, Djuricic, Caputo e Berardi. Ma non vogio alibi, non voglio togliere nulla alla voglia di fare una grande partita e risultato.

La squadra è molto forte anche senza questi giocatori. Defrel e Boga, vedremo chi partirà dall’inizio perché non hanno i 90 minuti. Ho una rosa valida e ampia, non bisogna piangerci addosso né parlare troppo delle assenze. Bisogna pensare a come arrivare a domani sera giusti, rispettando il Napoli che è una grande, partendo per fare il calcio che sappiamo fare, con la voglia di fare risultato”.