Juventus-Napoli fissata la data del ricorso. Gli azzurri saranno ascoltati dalla corte di appello sportivo il 9 novembre.

Il ricorso del Napoli per la sconfitta a tavolino contro la Juventus, inflitta dal giudice sportivo si discuterà il 9 novembre.

I rappresentanti della società partenopea saranno davanti alla Corte Sportiva d’Appello Nazionale, I Sezione, per far valere le proprie ragioni.

Dopo il 3-0 a tavolino inflitto dal Giudice sportivo per la mancata presenza all’Allianz Stadium, De Laurentiis ha presentato ricorso per rigiocare la partita e riavere il punto di penalizzazione che pesa sulla classifica.

Con questo ricorso in Appello il Napoli spera di riuscire ad avere ragione, al momento secondo l’avvocato Grassani le sensazioni sono positive. I legali dei partenopei hanno portato altri documenti per dimostrare che la Ssc Napoli ha sempre voluto giocare la gara contro la Juventus, ma è sono stati fermati dalle autorità sanitarie locali.

De Laurentiis è convinto di poterla spuntare. Attualmente gli azzurri hanno 11 punti in classifica e sono secondi in classifica dietro il Milan a due punti di distacco. Se si riuscisse ad eliminare la penalizzazione e rigiocare la partita, sarebbe sicuramente un grande vantaggio per i partenopei.