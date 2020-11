Le probabili formazioni di Napoli-Sassuolo: Gattuso tiene Insigne in panchina, De Zerbi deve rinunciare a Caputo e Berardi.









Napoli-Sassuolo è una sfida d’alta classifica con le due squadre a 11 punti, le probabili formazioni del match vedono gli azzurri col problema Insigne. Il capitano del Napoli è reduce dall’infortunio in Europa League, niente di grave ma potrebbe essere tenuto a riposo in via precauzionale. E’ molto probabile che Insigne non scenda in campo e sulla convocazione Gattuso deciderà solo all’ultimo momento. Anche De Zerbi ha molti problemi di formazione con le assenze di calcatori come Caputo, Berardi e forse Djuricic che potrebbero portare anche ad un cambio di modulo per il tecnico dei neroverdi.

Per il Napoli, secondo quanto scrive Gazzetta, ci sono ballottaggi in difesa con Ospina favorito su Meret e Hysaj su Mario Rui. A centrocampi Zielinski si gioca un posto con Bakayoko. In attacco senza Insigne, che sicuramente non partirà titolare, lo schema è già fatto con il ritorno di Osimhen dal primo minuto e Mertens dietro le punte.

Napoli-Sassuolo: ecco le probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1) Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. All. Gattuso.

Sassuolo (4-3-1-2): Consigli; Muldu, Chiriches, Ferrari, Kyriakopulos; Traore, Obiang, Locatelli; Lopez; Raspadori, Boga. All. De Zerbi.