De Laurentis-Gattuso accordo totale sul rinnovo: cifre e dettagli

Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso hanno trovato l’accordo per il rinnovo di contratto del tecnico fino al 2023.









Era oramai nell’aria già da un po’ d tempo, ma ora assume sempre di più i canoni dell’ufficialità Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso si sono stretti la mano per il rinnovo di contratto. Un nuovo accordo che porta il tecnico calabrese a restare altri due anni sulla panchina azzurra, dato che firmerà un biennale. Superato lo scoglio delle penali che fino ad ora aveva bloccato la trattativa. A fare da mediatore in questa vicenda è stato Cristiano Giuntoli che ieri era presente al pranzo tra presidente ed allenatore dove è stato sancito il patto. La stretta di mano vale quanto una firma in questi casi, quella reale arriverà tra qualche giorno.

Rinnovo Gattuso: accordo con De Laurentiis, ecco le cifre

Altri due anni di contratto, si va avanti assieme fino al giugno 2023. Stipendio portato dagli attuali 1,4 milioni a poco meno di 2 milioni di euro oltre un po’ di bonus legati ai piazzamenti Champions e anche ai trofei che possono essere conquistati (dalla Supercoppa alla Coppa Italia). C’è anche, soprattutto, un premio per lo scudetto e un altro in caso di trionfo dell’Europa League. Il segnale di un tecnico e di un presidente che hanno deciso di portare avanti questo progetto per vincere. Con il ds Giuntoli, presente al vertice, che ha spinto perché l’intesa venisse raggiunta in questi giorni. E senza rinviare ancora.

A riportare la notizia dell’accordo tra De Laurentiis e Gattuso sul rinnovo del tecnico è Il Mattino. L’aumento di stipendio dell’allenatore non è stato mai il vero problema da affrontare, dato che il tecnico calabrese non ne ha mai fatto una questione di soldi, ma solo di voglia di sentirsi libero da vincoli. Superato questo scoglio si è potuto andare avanti con facilità.