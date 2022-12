Raspadori: “Maradona-Messi? Potrei cavarmela con una furbata ma vi dico…

Raspadori dichiara che sul paragone tra Maradona e Messi potrebbe cavarsela con una furbata ed invece dice la sua opinione.

Sul continuo ed eterno confronto tra Diego Armando Maradona e Lionel Messi, si susseguono le dichiarazioni di tanti protagonisti del mondo del calcio. Nell’intervista al Corriere dello Sport, anche Giacomo Raspadori ha ricevuto la fatidica domanda: “Chi è il più forte della storia: Maradona o Messi?“. L’attaccante del Napoli ha risposto con grande diplomazia ed allo stesso tempo fa capire che giocare a Napoli lo ha aiutato nel conoscere l’amore per Diego: “Potrei cavarmela dicendo che io Diego non l’ho vissuto ma sarebbe una furbata. Chi vive di calcio è obbligato a sapere, a conoscere, ad informarsi. Diego è stato il Genio e comunque se stai a Napoli ti rendi conto di cosa abbia significato Maradona per questa città”.

Raspadori travolto dalla venerazione di Napoli per Maradona

L’ex Sassuolo è felice della sua avventura partenopea e spera di vincere lo scudetto: “Il destino mi ha voluto a Napoli ed io non posso che esserne fiero. Era un’occasione da cogliere per me, perché io ho avuto modo di crescere guardando il Napoli di Sarri, impressionato sostanzialmente dalla natura stessa di un club che ha sempre avuto una filosofia diretta con lo spettacolo. Sa che io mi ci vedevo dentro questa squadra?”.