Massimiliano Allegri potrebbe essere il nuovo allenatore del Napoli. Aurelio De Laurentiis preme per avere l’ex allenatore della Juventus. Gennaro Gattuso dopo la partita contro il Verona saluterà la piazza partenopea. L’esperto di calciomercato di RAi Sport, Ciro Venerato, ai microfoni di radio Kiss Kiss ha riportato le ultime notizie sul prossimo allenatore del Napoli:

“Nuovo allenatore del Napoli? Allegri e Spalletti hanno detto sì alla proposta economica di De Laurentiis. Nel momento in cui il Real Madrid decide e libera Allegri, Max diventerà l’allenatore degli azzurri. Poco fa ho parlato con un ex direttore sportivo molto legato ad Allegri, è amico suo. Mi ha detto: “Lo sai Ciro, Max mi ha rivelato che dalla prossima settimana firma“.

Gli ha detto testualmente: “Amico mio, dopo due anni di quarantena, firmo“. Da lunedì prossimo, ogni giorno è buono per la firma di Allegri. In Italia il Napoli è in prima fila. Appena Perez comunica all’entourage di Allegri che intende andare su un altro allenatore, allora Max probabilmente direbbe sì al Napoli. Ma c’è sempre l’incognita Inter. Il Napoli è avanti rispetto ai nerazzurri, avendo un accordo economico con l’allenatore toscano. Se poi il Real dovesse scegliere Allegri, allora De Laurentiis è tranquillo perché ha un accordo di massima anche con Spalletti, il suo asso nella manca“.

Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai sport ha poi aggiunto: “Probabile formazione contro il Verona? Unico dubbio a centrocampo, cinquanta e cinquanta per Demme e Bakayoko, Gattuso vuole valutare bene l’ultimo ruolo da assegnare. Dipenderà anche dagli uomini che Juric schiererà. Ci sarà la conferma di Meret, Hysaj e degli altri giocatori che hanno giocato contro la Fiorentina“.

