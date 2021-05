Il Mattino – Allegri al Napoli con il modulo di Sarri: ecco il grafico

Aurelio De Laurentiis spinge per avere Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. In questo momento è il candidato più forte per la panchina azzurra, anche se l’addio di Zidane al Real Madrid potrebbe rovinare i piani del patron azzurro. Allegri resta comunque il candidato numero uno per allenare il Napoli, dato che Gennaro Gattuso è pronto a lasciare la formazione campana al termine della stagione. Ecco perché Il Mattino comincia a studiare il possibile modulo tattico di Allegri che negli anni alla Juventus ha dimostrato di poter interpretare più schieramenti tattici.

Allegri al Napoli col 4-3-3

Il tecnico toscano in azzurro potrebbe schierare il 4-3-3 dato che gli uomini per fare un 3-5-2 attualmente in rosa non ci sono. Ci sarebbe Meret in porta con Mario Rui a sinistra e Demme a centrocampo con Politano, Insigne e Osimhen in attacco. Ovviamente questa riproduzione fornita da Il Mattino è solo per indicare il modulo che può utilizzare Allegri al Napoli e non tiene conto degli sviluppi di mercato, in entrata ed uscita, che sicuramente ci saranno.