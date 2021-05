Insigne innamorato di Napoli, presa una decisione dal capitano

Lorenzo Insigne vuole rinnovare con il Napoli ed il raggiungimento dell’obiettivo Champions League faciliterebbe le cose. Secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport il capitano azzurro ha tutta la volontà di restare in azzurro, ma c’è l’ostacolo economico da superare. Insigne ha un contratto in scadenza con il Napoli nel 2022 ed attualmente guadagna 4,5 milioni di euro a stagione. Aurelio De Laurentiis vuole rinnovare ma a cifra sostanzialmente simili, mentre il calciatore, oramai diventato al top in Europa, vorrebbe strappare un aumento. Ecco perché la Champions potrebbe influire positivamente sul prolungamento di contratto di Insigne col Napoli. Raggiungendo il piazzamento Champions League, il club potrebbe avere spazio di manovra quantomeno per non proporre una riduzione di ingaggio al calciatore.

Insigne resta al Napoli

Fino ad ora una vera e propria trattativa per il rinnovo non c’è stata. Insigne ed il suo agente, Vincenzo Pisacane, hanno deciso di aggiornarsi a campionato terminato. La volontà è quella di concentrarsi principalmente sulla Champions League e poi procedere al rinnovo. La decisione di Insigne è chiara: farà di tutto per restare al Napoli, anche se in Europa è molto stimato e le offerte non mancano. La prima opzione di Insigne sarà sempre Napoli e da questa base sarà sicuramente più semplice trovare un accordo.

Intanto come riferisce Gazzetta dello Sport il Napoli è alla ricerca anche di nuovi calciatori. Lo scouting azzurro sta monitorando “Kaio Jorge, classe 2002 del Santos, già campione del mondo Under 17. Sarebbe un investimento, da far maturare oggi alle spalle di Mertens e che domani potrebbe prendere il ruolo dell’eclettico belga nella rosa del Napoli. Altro profilo seguito da tempo è quello del trequartista del Verona Mattia Zaccagni”.