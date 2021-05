La formazione del Napoli che affronta il Verona per l’ultima giornata di Serie A non dovrebbe discostarsi molto da quella che ha battuto la Fiorentina. Koulibaly e Nikola Maksimovic vanno verso il rientro ma non giocheranno titolari. Gennaro Gattuso in formazione ha quattro ballottaggi da risolvere, anche se alcune decisioni sono molto più sicure di altre. Meret ad esempio va verso la riconferma anche con il ritorno di Ospina, stessa cosa di Hysaj in ballottaggio con Mario Rui. L’albanese sta dando garanzie e giocherà titolare. I dubbi maggiori ci sono a centrocampo ed in attacco con Bakayoko che è in vantaggio su Demme per giocare al fianco di Fabian Ruiz e Politano in vantaggio su Lozano per giocare in attacco. Nonostante tutto la velocità e la profondità di Lozano sta mettendo in ‘crisi’ Gattuso che potrebbe decidere di schierare Lozano nonostante le buone prestazioni di Politano.