Hysaj può restare al Napoli: mossa clamorosa di Aurelio De Laurentiis

Il calciomercato del Napoli è fatto anche di rinnovo di contratto. Uno di questi è quello di Elseid Hysaj che clamorosamente potrebbe anche restare al Napoli. Il calciatore albanese ha il contratto in scadenza a fine stagione ed il Napoli oramai da tempo era rassegnato a perderlo a parametro zero. Nonostante tutto nelle ultime ore qualcosa si sta muovendo per il rinnovo di Hysaj col Napoli. Il giocatore nonostante fosse in scadenza non ha mai fatto mancare il suo apporto. Gattuso lo ha utilizzato quasi sempre sulla fascia mancina di difesa, ruolo non suo. Hysaj non ha mai fatto mancare impegno e professionalità ed in alcuni match è stato anche superlativo.

Hysaj possibile rinnovo col Napoli

La stagione del Napoli sta per volgere al termine ed a giungo scade il contrato di Hysaj col Napoli. Nonostante ne avesse le possibilità il calciatore non ha mai firmato per un altro club. Il suo procuratore Mario Giuffredi da tempo considera chiusa l’esperienza al Napoli di Hysaj, ma secondo quanto riferisce Il Mattino qualcosa potrebbe cambiare. Aurelio De Laurentiis ha contattato l’agente per un incontro. Lo scopo è quello di trovare un’intesa per il rinnovo di Hysaj che ha la volontà di restare al Napoli.

Quest’ultimo fattore non è da sottovalutare, perché la volontà del calciatore pesa sempre tanto nella decisione finale. Il difensore albanese ha molto richieste in Serie A, con Roma, Fiorentina, Lazio e Milan che lo cercano, ma pure in Europa sono arrivate altre offerte. Nonostante tutto Hysaj vuole restare al Napoli e vuole discutere il rinnovo con il club azzurro. Possibili sviluppi ci saranno nei prossimi giorni, quando il calciatore avrà terminato il campionato di Serie A con il club partenopeo.