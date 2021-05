C’è la Lazio le futuro di Gennaro Gattuso, i contatti oramai sono molto frequenti tanto che Claudio Lotito ha organizzato anche un incontro col tecnico del Napoli. Gattuso ora è impegnato a preparare nei minimi dettagli la sfida Napoli-Verona, in caso di vittoria degli azzurri spalancherebbe l’accesso alla Champions League 2021/22. Tutto è rimandato alla prossima settimana, ma l’interesse della Lazio di Lotito per Gattuso è concreto. Dopo cinque anni il patron dei biancocelesti sta pensando di interrompere il rapporto con Simone Inzaghi. L’allenatore piacentino vorrebbe restare alla Lazio, sua squadra del cuore, anche perché vi ha militato da calciatore. Ma in caso di rottura con Lotito sarebbe pronto a prendere in considerazione altre piste.

Una di quelle più quotate è quella che porta a Napoli. De Laurentiis stima Simone Inzaghi e quindi potrebbe esserci anche uno scambio di panchine con Inzaghi al Napoli e Gattuso alla Lazio. C’è da dire che da più parti si segnala Allegri come preferito di Aurelio De Laurentiis. Il presidente della SSCN ha puntato molto sulla possibilità di convincere il tecnico toscano, ma qualora non riuscisse a farlo ha tre alternative. La settimana prossima dovrebbe essere decisiva per gli annunci dei nuovi allenatori di Napoli e Lazio.