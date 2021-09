Raffaele Gragnaniello: ” De Laurentiis a Gennaio deve intervenire sul mercato. Ecco cosa manca”

“Dal mio Napoli mi porto dietro i rapporti e la mia crescita personale. I numeri della società di De Laurentiis parlano per il presidente. Sono partiti da lontano, da una rifondazione e sono arrivati in Europa e al vertice del campionato”

Queste le parole di Raffaele Gragnaniello, consigliere Assocalciatori ed ex calciatore, fra le tante del Napoli, ai microfoni di “1 Football Club”, trasmissione prodotta dalla testata “IlSognoNelCuore” e condotta da Luca Cerchione e Andrea Fiorentino, in onda dal lunedì al sabato dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio.

“Non è semplice distaccarsi dall’entusiasmo di Napoli per queste giornate straordinarie, ma Spalletti fa bene ad evidenziare ciò che si potrebbe fare meglio e a far restare con i piedi per terra tutti. Il bilancio è andato oltre le aspettative, i dati sono incredibili, ma è normale che ci saranno anche dei bassi. Dovranno trovare l’equilibrio quando affronteranno dei momenti negativi. Per le caratteristiche che hanno possono arrivare fino in fondo, con il mercato di gennaio dovranno inserire delle pedine per chi disputerà la Coppa d’Africa”.