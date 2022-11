Esposito: “Come c…o gioca in Serie A un portiere così scarso? Napoli attento”

Paolo Esposito se la prende con Pietro Terracciano della Fiorentina e si chiede come fa a giocare in Serie A un portiere che per lui è scarso

Paolo Esposito, giornalista e conduttore di Area di Rigore, utilizza toni molto arrabbiati sui social per parlare di Milan-Fiorentina: “In primis , dico, ma come c…o fa a giocare addirittura in serie A , un portiere così scarso come quello dei viola, tale Terracciano? Farei molto meglio io tra i pali della Fiorentina! Inoltre, ” esimio” arbitro Sozza, ed “esimio” Var Fabbri (sempre lui!) come si fa a non dare rigore alla Fiorentina per fallo nettissimo sull’1-1 di Tomori, che travolge Ikoné? Non vorrei pensare alla malafede, ma più all’incapacità”.

Paolo Esposito invita il Napoli a stare attento per gli aiuti che potrebbero ricevere le squadre del Nord

“Così, come si fa a non annullare il gol a tempo scaduto dei rossoneri, per un evidentissimo fallo sul portiere dei gigliati? Non vorrei pensare alla malafede ma più all’ incapacità. E’ una vergogna ! Attento Napoli… Lo scudetto, come al solito, vorrebbero che restasse a Milano o a Torino ! Punto! Questa è da sempre l’Italietta del calcio! E il mio, a scanso di equivoci , non è vittimismo ma realismo, avendone io visto di tutti i colori nel calcio italiano. Non date retta all’ex arbitro Marelli”, ha concluso Esposito.